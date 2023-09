Football - Hugo Dreze s’est rapidement fait à cette P1: "Jouer sur la même ligne que Javaux et Cwynar me permet de grandir"

Si on s’attendait peut-être à voir Aladin Adrovic évoluer sur le côté gauche de la défense, le poste a été occupé à deux reprises sur trois en championnat par le jeune Hugo Dreze. Et, on peut vous l’assurer, avec un certain brio ! Il faut dire qu’avec une formation complète à Wanze/Bas-Oha, le garçon de 18 ans a été à bonne école. "Mais on ne m’y promettait pas de temps de jeu avec la D3. Et j’ai été contacté par Jofray Hella qui m’a dit qu’il comptait sur moi pour la P1. "