Football (D3 ACFF B) - Waremme à la recherche de maturité: "Il ne faut pas que le stress paralyse les joueurs"

Reste maintenant à afficher ce niveau de jeu dès l’entame de la partie. Car ce n’est pas en ne jouant que 45 minutes par match que les hommes du président Ainseur vont pouvoir prendre des points. "Je peux comprendre cette attitude car il s’agit d’une jeune équipe. La plupart des joueurs n’avaient jamais évolué au niveau national avant cette rencontre, concède le papa de Maxime, Nicolas et Emma. C’est normal qu’il y ait du stress mais il ne faut pas non plus que ça les paralyse. Il faut transformer cela en énergie positive et s’en servir pour se libérer. "

Et ce déplacement à Herstal pourrait bien être l’occasion pour Waremme de débloquer son compteur. Car, en face, les Hesbignons, vont faire face à une jeune équipe de Herstal qui, un peu à l’image des Stadistes, a changé du tout au tout durant ce mercato estival. Mais les Armuriers sont, de leur côté, parvenus à décrocher une unité sur le fil mercredi soir lors de leur déplacement à Marloie. "Nous sommes déjà allés voir cette équipe. Ce que je peux en dire ? Elle est jeune et joue avec beaucoup d’énergie, d’agressivité et d’insouciance. Elle a pris un très bon point à Marloie, ce qui prouve qu’elle a des ressources. Il faut s’en méfier. "

Peut-être renforcé par ses deux derniers renforts en date, Lagrib et Ziwando, Waremme sait à quoi s’en tenir. Mais pour pouvoir repartir de ce court déplacement avec quelque chose en poche, il faudra prendre le match par le bon bout et ne plus reproduire certaines erreurs de jeunesse.

Arbitre: Amaury Requier, assisté de Michael Addai et Romain Delree.

WAREMME: Saint-Mard (nez cassé il y a trois semaines) est plus qu’incertain. Pour le reste, tout le monde est mobilisable. La sélection sera effectuée après le dernier entraînement de ce vendredi soir.