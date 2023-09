Football - D3 ACFF B: Tom Chabot brûle les étapes sur le flanc droit de Wanze/Bas-Oha

En à peine un mois et demi, l’ailier de 17 ans s’est fait une place de choix avec les Mosans, lui qui n’avait même pas touché une seule fois à la P1 la saison dernière. "C’est sûr que c’est une belle surprise, je savais que j’aurais du temps de jeu en préparation, mais pas autant en match officiel, avoue le numéro 47, soutenu par ses aînés. Les garçons comme Neerdael ou Bisconti m’aident beaucoup. Il faut dire aussi que je m’entends bien avec tout le monde. "

Profitant de l’absence de Gilson, Tom Chabot a sauté tout le monde dans la hiérarchie. Et on comprend rapidement pourquoi Jean-Yves Mercenier a décidé de lui donner sa chance au vu de ses qualités de percussion. "Mais j’ai encore des choses à apprendre. Cela va prendre du temps pour m’adapter complètement à l’équipe. Ça ira de mieux en mieux, j’en suis convaincu, celui qui croisera sans doute quelques éléments de son âge ce samedi. C’est vrai que j’en ai affronté plusieurs en équipes de jeunes (NDLR: il est passé par Faimes, le Standard et Waremme). On va faire face à une bonne équipe, mais on se doit de prendre les trois points. "

Histoire de débloquer le compteur et ne pas stagner dans le bas de tableau. Car comme l’adage le dit si bien, tout ce qui est pris n’est plus à prendre.

Arbitre: Julien Nicolas, assisté de Bilal El Aayachi et Jean-François Vilain.

WANZE/BAS-OHA : Henrotte, Beaujean (?), Honay, Moureaux, Pessotto, Wagemans, Adam (?), Denorme, Gilson, Goosse, Moulin, Rasquin, Ziemons, Bertrand, Bisconti, Chabot, Carraro, Neerdael. Beaujean (genou) et Adam (dos) sont incertains. Gilson va prendre du temps de jeu en P3.