Football (D2 ACFF): Warnant-Hamoir, victoire nécessaire pour Isaac Kambuania et Okness Dago

Isaac Kambuania et Okness Dago, comment vous sentez-vous juste avant ce gros derby ? Vos équipes sont-elles prêtes ?

I.K.: Oui, on est prêt. On a mal géré ce week-end. On va rattraper notre retard par rapport au match de lancement. On est bien et on a bien récupéré.

O.D. : Hamoir est prêt, je pense. Je me sens bien dans l’équipe. On a une équipe assez solide, oui. On est prêt.

Isaac Kambuania, quelles sont vos premières impressions sur Warnant que vous découvrez progressivement ?

I.K.: cela se passe bien. Je suis bien dans ce club familial. Je suis content d’être club. Je ne suis pas trop dépaysé par rapport à la France. J’ai aussi de la famille.

Okness Dago, qu’avez-vous pensé de Hamoir depuis le début de la saison ?

O.D. : je suis content du niveau de l’équipe. Au début, c’était un peu plus compliqué mais on a le niveau, comme à Warnant.

Quelles sont les chances des deux équipes ? Qui sera le favori ?

I.K.: Je viens d’arriver dans le championnat. Donc, c’est dur de donner un avis.

O.D. : Warnant sera favori car il sort d’une saison avec un titre.

Les deux formations comptent zéro point avant la rencontre. Êtes-vous déjà inquiets ?

I.K. non pas du tout. On va gagner des points. On ne doit pas paniquer. On va se rattraper. Certain.

O.D. non, ça ne m’inquiète pas mais c’est dommage car on aurait pu avoir des points. Mais il n’y a riend de mal fait.

Warnant va-t-il de nouveau jouer le titre selon vous ?

I.K. ce serait bien mais la série est forte. En tant que compétiteur, on le veut.

Hamoir va-t-il souffrir cette saison ?

O.D. oui, un peu face à Warnant, mais ça va aller. J’en suis certain.

Un pronostic pour finir ?

I.K. une victoire avec un petit 1-0 ou 2-0 avec un petit but pour moi.

O.D. 1-2, avec des buts de Crespo et Evrard. Et en face, Mabanza.