Buteur face à Richelle, "Saï Saï" Nzoïgba a rapidement pris ses marques à l’Union Hutoise: "Je ne suis pas surpris"

Vainqueur la semaine dernière de Richelle (3-1) après avoir été menée au score, l’Union Hutoise a idéalement débuté son nouveau chapitre dans cette D3 ACFF B. Une victoire dessinée en seconde période grâce notamment à un but de "Saï Saï" Nzoïgba. L’ancien médian du feu RFC Huy nage en plein bonheur en terres hutoises. Il faut dire que le joueur de 22 ans fut titulaire d’entrée de jeu. "Je n’ai pas été surpris, explique l’intéressé. Durant la préparation, j’ai inscrit cinq buts. Le coach me fait entièrement confiance. Je connais mes qualités et c’est la récompense de mon travail depuis plusieurs semaines. Depuis le début, je me donne à 100% et cela paye."