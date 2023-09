Basket-ball (P1): Wanze perd Nicolas Paulus pour au moins un mois

Au menu de cette première, une des multiples déplacements dans des salles atypiques avec le périple à l’Union Liège. Une formation qui redescend de R2 ou elle n’a milité qu’une saison mais qui a énormément changé pendant la trêve. Non pas tellement au niveau du rooster mais surtout du coaching car, après plus d’une décennie avec Sébastien Dethioux, les Unionistes veulent se forger une nouvelle identité. Pour cela ils ont aussi fait deux gros transferts à savoir Nicolas Berger (ex-Haneffe) et Yourik Szabo (ex-Haneffe), ce dernier devant devenir la pièce maîtresse du jeu mosan… mais indisponible pour encore quelques semaines. Assez discrets pendant la coupe AWBB, les Liégeois sont un peu une énigme qu’il faudra résoudre. "Ce n’est clairement pas la meilleure salle dans laquelle se déplacer, mais ce n’est pas la pire non plus", lance un Ton Content qui a vu une crainte s’officialiser cette semaine. "Nous avions un doute sur la possibilité de rétablissement de Nicolas Paulus mais, là, c’est une certitude, il doit subir une intervention chirurgicale au genou pour espérer retenter de faire du sport dans un mois. On joue sans lui depuis le début de la saison mais on avait toujours l’espoir de le récupérer. Ici, on est certain de devoir composer au minimum un mois sans lui et j’espère que chacun dans le groupe passera au-dessus de l’annonce", lance le Wanzois.

Car le coach sait toute l’importance de ce début de saison. "Contrairement à l’an dernier, on sait qu’énormément de rencontres débuteront avec l’incertitude de l’équipe dominante. À nous à hausser notre niveau pour gagner ces rencontres à 50-50 pour figurer dans la première partie de saison et avoir des ambitions. À l’inverse, si on ne prend pas ces matchs, la saison pourrait être terne humainement et sportivement. À nous à asseoir notre défense et à trouver des solutions collectives pour faire avancer le marquoir. Si on arrive à limiter cet adversaire à 65 points, cela devrait passer malgré l’avantage du terrain des locaux."