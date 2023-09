Basket-ball (Coupe de Belgique): mis en grandes difficultés, Comblain finit par arracher la 2e place

Les visiteurs trouvant la parade à toutes les adaptations défensives comblinoises, il fallait une réaction rapide. Mais cette dernière n’arrivait pas et les visiteurs restaient encore à +8 à l’entrée du money-time en enchaînant les paniers. Heureusement, en trois minutes de folie, Comblain trouvait enfin la bonne carburation pour faire 92-83 à 7 minutes de la fin.

Un break qu’il fallait encore tenir dans une ambiance de plus en plus tendue (techniques, antisportives, etc.). Chose finalement faite mais dans une douleur inattendue.

Une victoire aux forceps qui permet de décrocher la 2e place de la série. Et même s’il faut attendre la tenue de toutes les autres rencontres des différentes poules pour en avoir l’assurance, on devrait retrouver les Rouges au prochain tour via un avérage largement positif.