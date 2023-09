A 18 ans, Bastien Stasse est une belle promesse à Verlaine: "Tous les joueurs sont là pour me guider"

Le Jeneffois, qui fêtera ses 19 ans le 6 septembre prochain, vit sa deuxième saison en D2 ACFF. "Mais, ici, à Verlaine c’est complètement différent, dit le sympathique médian arrivé en provenance de Seraing B cet été. Là-bas, j’évoluais aux côtés de très jeunes joueurs. On avait tous le même âge. Quand Verlaine est venu aux nouvelles, je n’ai pas hésité très longtemps car je savais que j’allais franchir un palier dans ma progression. Jouer avec des Legear, Bonemme ou Dequaire ne peut qu’être bénéfique."

Monté au jeu en seconde période la semaine dernière lors de la journée inaugurale, Bastien Stasse sait que la concurrence est élevée à son poste. "L’arrivée d’un Jordan Lomba est une réelle plus-value. Ça m’apporte, justement, l’envie de me surpasser aux entraînements pour avoir ma place. Il me prodigue également de nombreux conseils. À Verlaine, c’est impossible de te reposer sur tes acquis, sinon, tu ne joues pas, glisse le joueur passé chez les jeunes à Waremme. Même si j’évolue principalement en 6, le coach peut me faire jouer un peu partout. Quoi qu’il arrive, je me donnerai toujours à fond. Mon arrivée à Verlaine est une aubaine. C’est un club familial, juste à côté de chez moi. Je ne regrette en aucun cas ma signature. En quelques semaines, j’ai déjà progressé."

Bastien Stasse peut compter sur un entourage qui connaît le milieu du foot. Si Gilles, son frère, est actuellement kiné à Braives, Jean-Pol, son papa, a entraîné plusieurs années dans notre arrondissement où il fut, en 2020, le T2 de Waremme. "Mon père m’aide énormément, assure Bastien. Il m’aide à me remettre en question. C’est une chance de pouvoir compter sur lui. Même si Gilles n’est pas un habitué du foot (rires), il m’aide pour mes études de kiné. Pour l’instant, même avec trois entraînements, j’essaye de concilier les deux. Ce n’est pas évident mais je ne veux rien lâcher. "

Un jeune aussi bien dans sa tête que sur un terrain de football.

Arbitre: Lucas Loockx.

VERLAINE: Dengis, Ancion, Dequaire, Bonemme, Debra, Dago, Limbourg, Renier, Miceli, Stasse, Lomba, Legear, Gilsouls, Doyen, Camara, Choukri, Alonzo Rodrigues, Jamar, Ramadani.