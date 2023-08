Motocross: il y a 50 ans, le Hutois Jean-Claude Laquaye gagnait la coupe de l'Avenir

"C’est très loin, sourit Jean-Claude Laquaye. Si je me souviens bien, j’ai remporté les deux manches. Le lendemain, j’entrais à l’armée, toute une histoire… Je me vois encore à Namur devant le commandant, lui ânonnant ‘soldat milicien Laquaye, matricule 73…’ Et lui qui lisait durant dix minutes toutes les coupures de presse qui relataient mon exploit de la veille avant de me rétorquer ‘que voulez-vous que cela me fasse ?’"

Jean-Claude est envoyé à plus de 350 km, plus précisément à Arnsberg en Allemagne, où il n’est nullement question de moto ou de Grand-Prix. Plutôt embarrassant pour un pilote professionnel. Heureusement, un mois plus tard, le Hutois est muté à Stockem, près d’Arlon. Il peut alors entamer une très respectable carrière de pilote de moto, jusqu’à devenir champion de Belgique et même remporter plusieurs manches en championnat du monde. La suite, on la connaît. En janvier 1988, à la suite de l’accident de Dédé Malherbe, il stoppe sa carrière et se consacre à son ami.

Amoureux de Huy

Aujourd’hui dans la dernière année de la soixantaine, l’homme aime flâner dans les rues hutoises où il se sent comme un poisson dans l’eau. "Ma vie, c’est à Huy, explique Jean-Claude. Je vois régulièrement mes trois fils. J’aime prendre un verre, mais je ne suis jamais torché. Je me suis rendu dans beaucoup de pays, mais je n’ai rien visité, faute de temps. J’ai eu la chance de vivre de mon sport honorablement. Et surtout de naître à mon époque. Mes parents étaient ouvriers et à 14 ans, j’ai laissé tomber l’école pour aller travailler sur les toits et me payer ma première moto. Les débuts n’ont pas été faciles. Quand je courais les deux jours du week-end pascal, j’étais seul le soir à nettoyer ma moto. "