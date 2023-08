Futsal (Ligue): Oreye et l’Escale veulent vite se rassurer en D2B

Nous avions laissé Oreye sur une fin de cycle. Une saison sereine en D2 juste après la montée, un beau parcours en Coup de Belgique, Damien Kremer laissait le projet orétois entre de belles mains. Finalement, ce sera pour les siennes. "J’ai eu quelques changements dans ma vie professionnelle et je bénéficie donc d’un peu plus de temps, explique le coach des Sucriers. On fonctionnera en véritable binôme avec Damien Vanderveck." Le défenseur est d’ailleurs un des joueurs qui prolongent leur aventure là-bas. "Nous n’en avons conservé que cinq afin de pouvoir intégrer plusieurs éléments de la P2, abonde Kremer. Il était temps de leur donner la chance d’évoluer plus haut. "