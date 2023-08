Football – P1 & P2A: Robin Wynants arrive bel et bien à Ouffet

Comme nous l’évoquions ce mercredi, Robin Wynants était plus que jamais sur le départ du côté de Fize. Et la piste Ouffet s’est confirmée ce jeudi puisque l’ancien Soliérois s’est officiellement engagé avec les Condrusiens, pour le plus grand bonheur de son nouvel entraîneur. "Il possède un profil offensif puissant, qui peut marquer des buts, avec une vraie mentalité de gagnant et de meneur malgré son jeune âge, abonde Jean-Marc Maréchal. Il apportera son expérience de groupe de P1 à notre équipe qui lui souhaite la bienvenue. "