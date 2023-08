Basket-ball (Coupe de la province): Hannut tombe dans le piège

Mais Materne était trop seul à la marque et Theux rentrait dans sa partie. Claquant 30 points dans le 2e quart, les locaux viraient en tête alors que Hubert évitait le pire. Mais plus rien n’allait être simple puisque les locaux avaient trouvé la bonne carburation alors que les Verts ne marquaient plus que sur lancers. Le chassé-croisé était alors passionnant Avec trois bombes consécutives, Dibenedetto sauvait les meubles (75-75). Mais les derniers échanges voyaient les locaux (avec plus de solutions offensives), déjà sortir les Hannutois de la compétition.

QT : 10-26, 30-17 (45-43), 19-21 (64-64), 20-16.

HANNUT : Bielen 4, Materne 37, Hubert 9, Bisschop 6, Declercq 6, Goffin 2, Dibenedetto 15, Lambert 0.