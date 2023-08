Basket-ball - Coupe de Belgique: Comblain doit aller chercher sa qualification en s'imposant contre Pepinster

Maintenant, l’équation est simple, il faut battre Pepinster, qui a une victoire contre Esneux, la semaine dernière, et une défaite face à l’invincible Falco à son tableau de chasse. "Et je m’attends à une belle soirée basket contre un club que nous apprécions. Sportivement, nos duels des dernières saisons ont toujours été compliqués avec des dynamiques de rencontres où il a fallu s’adapter. Le groupe adverse est équilibré, complet et bien coaché, nous devrons sortir un bon match. Puis, on se souvient que l’an dernier, nous avions reçu des fleurs et cadeaux de leur part suite à notre titre et ce, avant une belle fête en commun. On a donc hâte de les retrouver", explique le coach local.

Un climat positif qui ne change pas la donne. Comblain ne peut pas perdre, doit imposer son organisation, sa puissance et, on l’espère, sa réussite à une équipe qui milite une division plus bas et qui aura donc cinq points d’avance.