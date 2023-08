Athlétisme (Championnats LBDA cadets-scolaires) - La relève waremmienne brille à Naimette: "C'est une sacrée génération"

Un bilan historique qui vient concrétiser un travail entamé avec ces athlètes il y a de cela plusieurs années. "C’est une sacrée génération. La plupart sont au club depuis des années et sont passés par notre école de jeunes, explique le coprésident du club. Nous sommes fiers qu’ils poursuivent leur parcours chez nous et qu’ils performent. Cela nous permet d’avoir de gros espoirs pour le futur et c’est la preuve que notre travail porte ses fruits. Mais, au final, nous ne sommes pas non plus si surpris que cela de ce bilan car c’est dans la continuité de ce qu’ils avaient montré lors des intercercles. Ils continuent de bien progresser et, surtout, de performer sur les conseils de Guillaume Hella, Arnaud Paquay, Lenny Bovy, Baptiste Huberland et Thomas Vandormael "

Et le niveau qu’ils ont atteint leur permet, pour la plupart, désormais de se faire un nom au niveau francophone. Reste maintenant à encore passer un cap pour s’en faire un sur la scène nationale. Cela tombe bien, les meilleurs représentants de la catégorie se donneront rendez-vous à Gand tout au long de ce week-end pour les championnats de Belgique cadets et scolaires. "Nous y enverrons onze athlètes qui seront présents dans quinze disciplines, énumère Fabian Van Lierde. Et là-dedans, on a quelques espoirs de médailles. Je pense notamment à Fleur Carmans, qui possède le deuxième temps des engagées sur le 800 mètres. Depuis cette année, nous avons également relancé un petit groupe de perchistes, ce que nous n’avions plus depuis un petit temps. Et Maëlle Ory visera également une médaille nationale, d’autant que toutes les filles sont très proches les unes des autres. Et puis, nos sprinteurs pourraient bien nous réserver une belle surprise. Yoan Kuidjeu vise au minimum les finales sur 100 et 200 mètres mais il progresse losr de chaque course et je ne serais pas surpris s’il sortait une énorme performance. Et il en va de même pour Adrien Lambrecht sur 400 mètres. "

Certes, la concurrence sera bien plus relevée que lors de ces championnats LBFA mais les Waremmiens tiennent là une belle occasion de prouver qu’ils ont bel et bien franchi un palier. Il en va de même pour les représentants du Huy Athletic Club et du FCHA, qui seront respectivement au nombre de six et de huit sur ces championnats nationaux. Alors, combien de médailles pour nos athlètes dans ce qui sera, pour la plupart, la dernière compétition de l’année ? Réponse dimanche en fin de journée.