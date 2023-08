Stockay - Stade Verviétois de ce mercredi 30 août 2023: voici ce que ça a donné

Si Akdim, idéalement placé à la reprise d’un centre de Fransolet, est à deux doigts de faire 0-2 à la 47e, Stockay se rebiffe enfin. Les troupes de Christophe Kinet subissent quelque peu. A l’heure de jeu, les locaux se créent la plus grosse occasion du match sur un coup franc distillé par Bakjia, qui s’en va toucher l’équerre. Le Stade Verviétois recule mais Stockay n’en profite guère. Malgré la bonne montée au jeu de Boumedienne, les filets ne tremblent pas. "On s’est montré solide défensivement et je savais qu’après la pause, ce serait compliqué, admet Christophe Kinet. Je suis content de la façon avec laquelle nous avons entamé la partie. En deuxième période, on a bien tenu la baraque derrière. J’ai changé de dispositif après l’heure de jeu et cela a porté ses fruits. Ce n’est jamais évident de s’imposer sur ce terrain et les trois points sont très importants."

De quoi laisser de gros regrets aux Stockalis, qui se créent encore deux occasions dans le temps additionnel. "On est des agneaux, fulmine Manu Valoir. Notre adversaire a fait preuve d’expérience, nous pas. Le problème d’efficacité se répète et j’ai peur qu’il perdure au fil des semaines. Il faut maintenant se fixer des objectifs réalisables. La colonne de droite ? Non, d’abord le maintien."

Stockay se rendra samedi à Meux alors que les Verviétois recevront Verlaine.

Arbitre : Antoine Delaye.

Cartes jaunes : Niankou, Ganiji, Clerbois, Ronvaux.

But : Demarteau (0-1, 40e sur pen).

STOCKAY : Alfieri, Dachelet, Niankou, Caufriez (75e Senakuku), Bernier (60e Boumediane), Jurdan, Pannier (68e Sangare), Labrahimi, Ronvaux, Bakija (66e Basha), Sternon.

STADE VERVIÉTOIS : Rico-Garcia, Mara (75e Biondolillo), Fransolet, Ganiji, Demarteau, Akdim (62e Yilmaz), Manfredi, Ceylan, Vaccaro, Clerbois, Giargiana.