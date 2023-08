Maxence Servotte met déjà tout le monde d’accord à La Clavinoise B, en P4A: "Je voulais arrêter le football"

Acculé en première période, Maxence Servotte n’a pu user de sa relance propre vers ses coéquipiers bien longtemps. Sans solution et contraint à un bon pressing adverse, la solution était toute trouvée: il fallait jouer plus long. Attentif sur chacune des actions offensives modaviennes, il s’est montré déterminant à plusieurs reprises et a gardé son équipe de La Clavinoise B sur le bon chemin. Sa sortie sur Thomas Boccar en est le parfait exemple. Sentant le milieu de terrain s’avancer dans sa surface, Maxence sort au bon moment et évite aux siens de prendre le premier but. Mais c’est plus tard qu’il se montre le plus décisif. Un penalty est sifflé logiquement et le portier clavinois voit à nouveau l’ancien médian vylois s’élancer. Un plongeon plus tard, l’envoi cadré du Modavien est stoppé net par le dernier rempart bordeaux. "Je savais quel côté choisir, raconte le sauveur local. Ensuite, je le regarde droit dans les yeux et je remarque, après coup, que ma décision était la meilleure à prendre." Impuissant sur les trois buts de ses adversaires, il s’est rendu plus qu’utile et à proposer ses plus beaux arrêts.