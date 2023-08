Hannut est au complet pour tenter de se qualifier en Coupe de la province: "Pour la première fois au grand complet"

C’est le début des rencontres à élimination directe pour le BC Hannut avec les trois coups de cette Coupe provinciale où on aimerait voir briller les Hesbignons. Une compétition qui ne laisse donc pas de place à la moindre erreur et lors de laquelle les Verts auront évidemment une cible dans le dos vu leur statut d’équipe P1. Et la première marche sera directement glissante avec le déplacement chez une ambitieuse équipe de Theux qui rêve de quitter la P2 grâce à un gros recrutement cet été.