Football (P2A): Andrea Scianguetta devrait débarquer à Ouffet-Warzée

Surprise du côté d’Ouffet-Warzée. Enfin, possible surprise. De bouche-à-oreille, on apprend qu’Andrea Scianguetta, l’ex-gardien de Wanze/Bas-Oha, entre autres, va s’engager avec le club ouffetois. Il ne manque qu’une signature pour que ce soit officiel. "J’avais décidé d’arrêter, avoue le sympathique Clavinois de 33 ans. J’avais fini la saison à Gesves et je ne me voyais pas reprendre. Mais, après l’appel du pied d’Ouffet, commune où je bosse comme professeur, j’ai réfléchi longuement. J’ai même tout essayé pour ne pas reprendre, puis j’ai dit oui. Je ne viens pas pour jouer absolument mais je viens pour dépanner… " Voilà, s’il se confirme, un transfert sympa et chouette retour dans notre foot régional.