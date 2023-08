Les bonnes intentions locales auraient pu être anéanties dès l’ouverture. Si les Fusionnés se procuraient un corner dans la minute initiale, le contre leur était fatal. Sur un long ballon, Garcia Dominguez perdait son duel avec Mabanza. Kambuania profitait du ballon traînant pour conclure dans un goal vide. Malgré ce coup dur, la Real gardait son plan de jeu et reprenait le contrôle du cuir. Grâce à un très bon milieu articulé autour de Barry et de l’infatigable Hammond, les visités récupéraient les ballons haut. Le jeu entre les lignes de Garcia Dominguez était toujours aussi efficace. Le feu follet était à l’origine de l’égalisation. Sur corner, il déposait le ballon sur Vroman. La tête décroisée de l’ancien Hurlu faisait mouche.

À la sortie des vestiaires, on était proche d’assister au même scénario. Mais Alexandre s’interposait bien face à Kambuania puis sortait à bon escient de la tête. On jouait depuis à peine deux minutes en 2e mi-temps… Les visiteurs avaient la volonté de prendre le jeu. Mais la Real laissait passer les timides offensives. Après l’heure, Ndecky prenait la profondeur et envoyait un bon centre. Un défenseur visiteur taclait pour le contrer et touchait de la main. Sonko convertissait le penalty (2-1). Dans le dernier quart d’heure, les champions en titre poussaient logiquement. Mais alors que Mabanza se montrait maladroit sur un bon entre, Sonko était bien plus précis sur le contre pour conclure le centre-tir de Garcia Dominguez. Le match était alors plié en faveur d’Acren.

Arbitre:M.Tancko. Cartes jaunes: Mayélé, Nezer, Lumen, Barry, Fernandes. Carte rouge: 92e Makoun. Buts: 2e Kambuania (0-1), 12e Vroman (1-1), 64e Sonko (2-1 sur pen), 77e Sonko (3-1). Acren-Lessines: Alexandre, Mayélé, Lumen, Hammond, Sonko, Vroman (85e Di Vita), Makoun, Fernandes, Ndecky, Garcia Dominguez, Barry. Warnant: Marly, Piette (70e Scevenels), Dejoie, Kambuania, Cavillot, Biscotti, Timmermans (64e Miezal), Mievis, Mavuba, Nezer, Mabanza.

Jaspart : "On ne va pas commencer à parler de l'arbitrage"

En ouvrant le score sur sa première action, Warnant avait tout en main pour gérer la suite de la rencontre. «Dans la foulée, on a même une opportunité de faire 0-2, rappelle Stéphane Jaspart. Au lieu de cela, Acren revient sur une phase arrêtée. À la pause, on parvient à rentrer avec le nul. Et dès la sortie des vestiaires, on a un face-à-face pour reprendre l’avantage. Ensuite, il y a quelques faits de match qui n’ont pas tourné en notre faveur. On prend le 2-1 sur un penalty. Mais on ne va pas commencer à parler de l’arbitrage. Le 3-1 tombe sur un contre alors qu’on pouvait égaliser.

Ce que je regrette, c’est qu’on ne se soit pas montrée assez dangereux. On a eu un bon quart d’heure en seconde période mais ce n’était pas suffisant. Même si on a peu concédé, on a un peu manqué de rébellion».