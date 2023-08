Football (D2 ACFF): Hamoir bute sur un Mons réaliste

À la 23e, sur un coup de pied arrêté, Kumbi plaçait une tête gagnante dans la lucarne (0-1).

Contre le cours du jeu, Hamoir se voyait donc obligé de courir après le résultat. La partie restait tout aussi attrayante avec des Dragons qui faisaient tourner le ballon en se créant l’une ou l’autre possibilité.

Mais Colson héritait de la plus belle occasion en échouant sur un Vandermeulen très attentif.

En début de seconde période, Hamoir restait tout aussi convaincant avec une occasion de but pour chaque équipe. Les visités mettaient de plus en plus la pression sur des Montois assez sereins.

Dans le dernier quart d’heure, Evrard échouait encore sur le dernier rempart adverse. Malgré un beau forcing en fin de rencontre, les Bleu et Noir devait laisser la totalité de l’enjeu à des Montois minimalistes. Il est juste de dire que les Masset et compagnie n’auraient pas volé un petit point même si en contre, Mons sera resté dangereux jusqu’au bout avec deux belles possibilités dans les dernières minutes. Il n’aura donc manqué qu’un petit but à Hamoir. De bon augure donc avant le derby de dimanche à Warnant.

Arbitre : Kevin Alexis assisté de Koffi Ziggar et Denis Jacob.

Cartes jaunes: Cusumano, Delbergue, Evrard, Masset.

But : Kumbi (0-1, 23e).

HAMOIR : Rausin, Augugliaro, Tietcheu, Dianda (67e Lahaque), Masset, Colson (Crespo (76e Damblon), Lecerf, Cusumano, Fransquet (90e Sablons), Hamid (46e Evrard)

MONS : Vandermeulen, Félix, Vanhecke (38e Ntalu), Cordaro (90e Berquemanne), Lefranc, Cardon (66e Rousseau), Deschryver, Dupire, Lufira, Kumbi, Delbergue (78e Pereira).