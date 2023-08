Battu par Habaye-la-Neuve, Wanze/Bas-Oha loupe son retour en D3 ACFF

La réponse est extrêmement positive pour les Rouges. Samuel Petit a proposé un cocktail d’audace, de football offensif, de saine agressivité sur le porteur du ballon et de vitesse d’exécution. Cocktail explosif qui pourra encore s’améliorer avec un zeste de justesse supplémentaire et un peu de précipitation en moins dans les reconversions offensives.

L’audace (défense à trois, parfois à deux, avec un gardien qui se retrouve parfois dans le rond central et qui participe très activement au jeu avec une belle justesse au pied) a été payante, même si elle ne sera pas à l’abri de l’un ou l’autre couac sur l’ensemble d’une longue saison. Il sera alors malvenu de se la voir reprocher ou de la remettre en cause.

À ce petit jeu, Wanze/Bas-Oha, les adversaires du jour, se sont fait manger tout cru, mais n’ont jamais renoncé. On épinglera du côté habaysien les prestations de Vialette, Reyter et Ansion (qui a été impérial de la tête, lui qui détestait de la mettre sur le ballon il n’y a pas si longtemps), mais on ne peut dissocier aucun joueur au niveau de l’engagement et du respect des consignes.

Une défaite logique pour des Sucriers qui manquent ainsi leur retour en D3 ACFF. Ce samedi, les hommes de Jean-Yves Mercenier se déplaceront à Seraing B. Avec davantage de réussite ?

Habay-la-Neuve: Bartholomé; Vialette, Reyter, Moutschen (70’, Duracak); Ansion, Serwy, Copette, Lamotte (67’, Toussaint); Deom (67’, Gillet), Molinari (60’, Thomas), Léonard.

Wanze/Bas-Oha: Henrotte; Beaujean, Wagemans, Adam, Denorme (46’, Bisconti), Moulin, Moureaux, Honay, Nerdael, Bertrand, Chabot (73’, Carraro).

Arbitre: M. Ismaili

Assistance: 140

Note du match: 7

Cartes jaunes: Léonard, Reyter, Moutschen.

Les buts: Reyter (22’, 1-0), Deom (52’, 2-0), Léonard (87’, 3-0)