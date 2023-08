Stockay (D2 ACFF) débute son championnat ce mercredi soir avec la venue du Stade Verviétois: "Je ne veux pas qu'on subisse"

Ce mercredi, les Hesbignons ont donc l’occasion de se racheter avec la venue du Stade Verviétois pour entamer leur championnat. "Mon effectif est jeune et doit encore emmagasiner de l’expérience. Il est important d’engranger directement des points, surtout à domicile, résume un coach qui sait néanmoins que la venue du Marchinois Christophe Kinet sera tout sauf une sinécure. Le Stade Verviétois, c’est du costaud, tout le monde le sait. À nous d’imposer notre style de jeu tout de suite. On se doit d’être actif dans le match et je ne veux pas qu’on subisse, comme ce fut le cas contre Hamoir."

"On a beaucoup travaillé"

Mécontent la semaine dernière, Manu Valoir a rappelé ses joueurs à l’ordre. "Et cela a visiblement porté ses fruits, dit-il. On a beaucoup travaillé ces derniers jours. Je sais qu’on sera prêt. Encore ce lundi lors de l’entraînement, j’ai senti que mon groupe avait faim. Les derniers renforts doivent apporter une plus-value à cette équipe, même si Senakuku est encore beaucoup trop juste. On ne veut pas le brûler."

Cette première rencontre de championnat sera aussi particulière pour Miguel Dachelet, qui s’était d’abord engagé avec les Verviétois avant de changer d’avis. "Il s’est entraîné durant sept mois avec nous, précise Manu Valoir. Au Stade Verviétois, il n’a participé qu’à deux entrainements." Nul doute qu’il y aura de la revanche dans l’air ce mercredi soir. Mylan Kotchkarov

Arbitre : Antoine Delaye.

STOCKAY : Bosseko, Rayane, Kotchkarov, Boulanger, Kitoko sont blessés, alors que Bernier, Saidi et Dachelet sont très incertains. Le reste du noyau est sélectionnable.