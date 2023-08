Football - P3A: La tuile pour Antoine Larondelle, qui ne rejouera plus en 2023

Laurent Mievis se plaignait avant la rencontre du nombre de blessés dans son équipe, et ne semblait pas de meilleure humeur malgré la victoire. Et on le comprend désormais. Son vice-capitaine et meneur de jeu Antoine Larondelle s’est gravement blessé peu avant la mi-temps. En bout de course, le feu follet clavinois a tenté de faire une passe, mais a vu Tanguy Leseur revenir sur lui. Malheureusement, la cheville a tourné et alors que l’on pensait que ça n’allait être qu’une simple entorse, l’attaquant se retrouve avec la malléole cassée et pratiquement quatre mois sans jouer. Son année 2023 est déjà malheureusement terminée…