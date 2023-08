Football (P3A) - Clément Genotte est confiant pour Lensois: "L’équipe tourne bien"

Avec trois buts au compteur, Clément Genotte est lui aussi dans une excellente spirale. "J’ai récupéré le plaisir que j’avais perdu à Burdinne. On vient entre amis pour se faire plaisir. Nous pouvons être contents des trois premiers matchs et personnellement, je peux aussi me montrer satisfait."

Alors, après avoir loupé le tour final pour un but la saison passée, Lensois est-il capable de jouer le titre cette saison ? Les prochaines semaines pourront le démontrer.