Football (P3A) - A 20 ans, François Delmelle a offert son premier succès à La Clavinoise: "Ca fait du bien à tout le monde"

Il y a des moments plus importants que d’autres dans une carrière footballistique. Et ce qu’a vécu François Delmelle ce dimanche sera sans doute l’un des épisodes les plus forts. Alors que le score était toujours vierge et que La Clavinoise est acculée dans sa partie de terrain par un Oleye menaçant, un contre hypersonique des Condrusiens a offert la victoire à aux Bordeaux, grâce à une frappe, sortie de nulle part, puissante du jeune milieu de terrain. Une véritable récompense pour tout un club qui attendait ce premier succès avec impatience. "Je vois que Nicolas Fastré est au point de corner, raconte François. Il me la remet alors que je viens de faire une course de 70 mètres et que je suis à bout de course. Alors je tente ma chance et elle rentre. "