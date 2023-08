Football (D3 ACFF B) - "On veut faire mieux qu'il y a deux ans": Henri Neerdael est confiant pour le retour de WBO en Nationale

Un déplacement de quasiment une heure et demie qui a de quoi faire peur pour une entame de championnat. D’autant que Habay s’est encore renforcé après sa quatrième place de l’an dernier. Donnée encore plus importante: les hommes de Jean-Yves Mercenier devront disputer cette rencontre après une journée de boulot et un long déplacement dans les jambes. "Jérôme Bertrand, qui a affronté Habay l’année dernière, m’a dit que c’était l’une des plus belles sinon la plus belle équipe de la série l’an dernier, abonde le mentor de Wanze/Bas-Oha. Entamer cette saison par un long déplacement en semaine n’est vraiment pas l’idéal mais on le sait, on doit se préparer à cela. J’attends de mes gars qu’ils soient hyper motivés. Ils doivent prouver qu’on a notre place à ce niveau et qu’on ne va pas faire un aller-retour comme il y a deux ans."

Une descente dont se souvient très bien Henri Neerdael. Et pourtant, en décembre 2021, il avait bien cru entretenir l’espoir en inscrivant un but décisif, synonyme de succès 1-2, le quatrième de la saison, sur la pelouse de Habay ! "C’était du pied gauche. Habay est une équipe très solide physiquement et qui joue bien au football, se souvient parfaitement l’avant des Mosans. En tout cas, nous avons hâte de jouer un match à enjeu en championnat. Mais il faut qu’on retrouve la confiance après le 0-8 encaissé contre la RAAL, même si ce n’est pas sur ce match que nous devons être jugés. Je pense que nous sommes prêts et qu’on veut faire beaucoup mieux qu’il y a deux ans. Ici, on forme vraiment un groupe depuis le début de la saison dernière et il n’y a eu que deux renforts. C’est ça qui pourra faire la différence. On se doit d’être une bande de copains, ce qui n’était pas le cas lors de la saison 2021-2022. J’espère maintenant que cela n’éclatera pas si nous connaissons des résultats négatifs. "

La solution ? L’emporter à Habay pour fêter un succès tous ensemble et encore plus renforcer les liens au sein du groupe !

Arbitre: Rinor Ismaili, assisté de David Dossogne et Melissa Lejaer.

WANZE/BAS-OHA: Hormis Gilson et Mottet, toujours blessés, Jean-Yves Mercenier dispose d’un groupe complet et faisait sa sélection après la séance de ce mardi soir.