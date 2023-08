Football (D2 ACFF) - Stéphane Jaspart avant Acren-Warnant : "L’horaire n’est idéal mais ça ne doit pas être une excuse"

Place désormais au championnat avec un long déplacement qui attend les troupes de Stéphane Jaspart ce mercredi soir. "C’est sûr que ce n’est pas l’idéal car nous devons partir à 16h mais c’est comme ça, on le sait depuis dix jours, admet le coach des Verts. Ce n’est pas le top au niveau de la préparation de la rencontre, mais il ne faut pas se plaindre ou se servir de cela comme excuse. "

Car, malgré, tout, le championnat reste la priorité des Warnantois. Et le beau parcours en Coupe ne servira à rien en cas de faux pas d’entrée de jeu. "Il est temps que ça commencer car les joueurs sont en tout cas prêts à commencer, ils ont envie que ça débute, martèle Stéphane Jaspart, qui sait qu’Acren, malgré deux saisons de rang dans la colonne de droite, ne sera pas un oiseau pour le chat. Comme souvent, l’équipe a été pas mal remodelée durant le mercato. Cela fait deux saisons qu’ils ont une belle équipe, selon moi, mais qu’ils finissent dans le ventre mou. En tout cas, ils sont habitués à prendre pas mal de points à domicile. Ce sera un match très compliqué car cette équipe joue très bien au football."

Et c’est collectivement que Warnant devra répondre aux qualités adverses. "Nous sommes toujours en fin de préparation et je regarde plus notre groupe que celui de l’adversaire. Normalement, le championnat débute le même week-end pour tout le monde, ce qui n’est pas le cas ici. Et il est important de bien démarrer le championnat. C’est pour cela qu’il faudra être prêt mentalement et bien focalisé sur la rencontre après une journée de travail. " Le message est passé, ne reste aux Warnantois qu’à l’appliquer et à faire le switch entre boulot et passion.

Arbitre: Franck Tanko, assisté de Hassan El Galai et Jean-François Vilain.

WARNANT: Stéphane Jaspart dispose d’un effectif au grand complet et effectuait sa sélection après l’entraînement de ce mardi soir.