Eau libre - Alisée Pisane championne de Belgique du 5km: "Je voyais cela comme un test"

Malgré tout, la nageuse de 19 ans n’avait pas fait le déplacement pour rien. "Je voulais quand même gagner, reconnaît Alisée Pisane. Au départ, je ne comprenais pas trop le parcours avec les différentes bouées. Il a fallu environ 1 000 mètres pour que je prenne conscience de tout. En plus, au départ, je m’étais placée tout à droite alors que les plus rapides étaient à l’opposé. J’ai donc dû faire un petit effort pour prendre le bon wagon dès le départ. Finalement, nous nous sommes échappées avec deux autres filles et je suis partie seule avant la mi-course. Aux bouées, je voyais que j’avais quand même une belle avance, ce qui m’a permis de gérer mon effort et d’être plus relax dans le dernier kilomètre. Car il faut bien avouer que j’avais mal partout, mon corps n’était pas prêt à un tel effort vu mon manque de préparation (rires)."

Ce sacre en poche permet donc à Alisée Pisane de débuter sa saison de la meilleure des manières. De quoi lui donner l’envie de plus se produire en eau libre ? "Oui, pourquoi pas, mais sans doute pas cette année car j’ai des grosses échéances qui arrivent en bassin, avec, notamment, l’envie de me qualifier pour les JO. Après, j’en ferai peut-être en guise d’entraînement mais pas forcément dans le cadre d’une compétition, avoue-t-elle. En tout cas, c’est très différent, notamment au niveau de la respiration, qui se fait plutôt vers l’avant et non sur le côté. Et puis, il y a du courant, ce qui n’est pas le cas en bassin."

Des bassins où elle a déjà replongé depuis ce lundi pour un gros bloc d’entraînement avant les premières compétitions hivernales.