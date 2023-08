CARTE BLANCHE | "A prendre ou à laisser", le nouveau gimmick du football huy-waremmien

Absent du petit écran depuis quelques années, "A prendre ou à laisser", le célèbre jeu des boîtes diffusé sur TF1 et C8, débarquera-t-il prochainement dans notre arrondissement? Ce lundi, François Ledure, qui s’était pourtant engagé à Waremme cet été, a finalement mis une boîte aux Stadistes pour signer à Hannut, en P1. Un cas loin d’être isolé. On n’irait pas jusqu’à écrire que c’est devenu la norme. Mais on n’en est pas si loin. Depuis le début du mercato, les boîtes ont été nombreuses et aucune série n’a été épargnée. En D2 ACFF, la palme revient à Loic Reciputi, qui avait signé à Mons avant de revenir sur sur son choix et de rester à Verlaine. En D3 ACFF, David Timmermans a joué avec les nerfs des dirigeants de l’Union Hutoise pendant plusieurs mois. Transféré le 26 avril en terres hutoises, l’ex-pro avait finalement fait faux bond…avant de revenir sur sa décision le 25 août dernier. L’appel du banquier a sans doute pesé dans la balance.