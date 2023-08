Athlétisme - Ilona Masson améliore à nouveau son record national: "Mon coach me l'avait dit"

C’est de nouveau du côté du Stade Roi Baudouin, sur une piste qui lui porte décidément chance, que l’Orpoise s’est distinguée lors du Brussels GP. Une compétition à laquelle elle ne devait pourtant pas prendre part. "J’étais censée terminer ma saison avec le concours de la semaine dernière, avoue-t-elle. J’avais des examens importants, il fallait donc que je privilégie l’étude, d’autant que la saison commençait à devenir longue. Mais, aux entraînements, je sentais que la forme était toujours là. C’était donc bête de ne pas en profiter, d’autant que c’était la dernière avant les championnats de Belgique U23. "

Et bien lui en a pris car malgré des conditions humides et un concours décalé d’une demi-heure, elle est retombée à 13m59 lors de son deuxième essai. Soit huit centimètres de mieux que son ancienne meilleure marque personnelle. Ce qui signifie, aussi, une amélioration du record national U23 et du record francophone open ainsi qu’une… 49e place actuelle au ranking européen de la saison. Excusez du peu ! "Le premier saut (NDLR: mesuré à 13m31) m’a mise en confiance. J’étais fort surprise et je me suis alors rendu compte que c’était possible de me rapprocher de mon record. Mon coach m’a d’ailleurs dit que j’allais à nouveau le battre. Et c’est ce qu’il s’est passé. J’avais un petit repère aux alentours des 13m50 et j’ai vu, lors de mon deuxième essai, que j’étais allée plus loin. Forcément, quand l’annonce est faite, je suis très heureuse et tout le monde l’était à nouveau pour moi. "

Et si elle n’est pas parvenue à améliorer cette marque, son concours a été d’une impressionnante régularité avec cinq bonds mesurés à plus de 13 mètres. "C’est très positif. Et la moyenne de mes sauts continue d’augmenter de concours en concours, savoure Ilona Masson. C’est pour ça qu’on se dit que c’est un peu dommage qu’il n’y ait plus beaucoup de concours car mon pic de forme est encore là. Et on ne sait pas quand il va s’arrêter. Du coup, je pense que je vais quand même participer aux championnats de Begique U23, ce qui n’était pas prévu au départ. C’est ma dernière chance de profiter de cette forme. Si ça se trouve, elle ne sera plus là, mais je ne veux pas avoir de regret. "

Et dans le pire des cas, Ilona Masson devrait tout de même repartir avec une médaille voire un titre à ajouter à sa collection. Pas mal, non ?