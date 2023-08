Les Wanzois se font sortir d'entrée de jeu en Coupe de la Province

Par contre, Wanze n’a pas survécu à son déplacement chez les tenants du titre puisque la P2 de Cointe a éliminé les Sucriers: 77-45. "C’était le pire tirage possible et l’adversaire a été insolent alors que nous rations tout. C’est clairement un échec mais il faut passer à la suite", expliquait Tom Content.

Au niveau de nos P2, Comblain s’est amusé avec un 49-111 chez la P4 de Flémalle pour aller défier la P3 d’Atlas au tour prochain. Carton aussi pour La Villersoise dans la salle de la P3 de Flémalle: 75-102. Prochain adversaire, la P3 de Harimalia.

Par contre la P2 de Verlaine n’a pas survécu à son déplacement chez la P4 de Belleflamme et se fait sortir sur un sévère 92-69.

Maintenant, dans le derby P3 entre Wanze B et Hannut B, ce sont les Sucriers qui ont montré le meilleur visage avec un joli 66-49. De quoi nous offrir un magnifique duel fratricide entre la P3 et la P4 wanzoise en 32e de finale. Des pensionnaires de P4 qui ont sorti la P3 de Harimalia 59-56. On a hâte de vivre cette rencontre.

Dans l’autre derby entre la P3 de Braives et la P4 de Hannut, les premiers ont réalisé une démonstration (94-44) et s’offrent un match d’exception contre la P1 de Grâce-Hollogne. Évidemment, là aussi, le bilan est mitigé nos P3 puisque Haneffe B sort une grosse perf (81-65 contre la P2 de Liège) pour défier la P3 de Jupille, La Villersoise passe aussi (55-42 contre la P4 de Harimalia F) et jouera la P3 de Harimalia alors que Huy C trépasse (74-80 contre la P4 de Harimalia E)

On pointera les revers logiques des P4 de Waremme B (101-86 chez la P1 de Alleur), de Braives B (52-62 à Eupen, P4), Huy (52-74 chez la P3 de Welkenraedt).

Au niveau féminin, on débutait par des 32e de finale. Pas d’encombre pour la P1 avec Haneffe qui s’impose 38-88 à l’Étoile Jupille. En P2, qualifications de la P2 de Waremme (40-55 chez la P2 de Visé) et de Verlaine B (28-67 contre Welkenraedt) alors que le derby entre Braives et Haneffe C a tourné en faveur des seconds: 31-67.

Élimination par contre de Verlaine A (51-53 contre la P3 de Bellaire), La Villersoise (56-42 contre Seraing) et de Comblain 58-75 contre la P1 de Awans) alors que la P3 de Hannut passe avec un 86-35 à Outremeuse.