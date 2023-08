Le verdict est tombé pour le Faimois Luca Dubus : il souffre d’une déchirure des ligaments croisés

Sorti sur blessure seulement six minutes après sa montée au jeu, face à Ans, Luca Dubus souffre d’une déchirure des ligaments croisés. Le verdict est malheureusement tombé, ce lundi 28 août 2023. "Je suis dégoûté, explique le Faimois. Mais je reviendrai plus fort et je continuerai à encourager Faimes chaque semaine. Je vais participer à un programme au CHU où je serai encadré par des professionnels. Il y a deux options. Soit, je suis opéré directement et je suivrai un long programme de rééducation. Soit, je suis d’abord un programme de rééducation et on voit ce que ça donne par la suite."