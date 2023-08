Football (P2A) - William Streel, le métronome momallois: "Notre défense est solide"

Le gros point positif, c’est la réaction momalloise après la défaite à Huy B la semaine passée. "On a grillé notre joker. Heureusement que les autres candidats au titre ont aussi perdu des plumes. C’est une belle revanche. Je suis content de la réaction du groupe et de la mentalité affichée face à Templiers-Nandrin. Notre victoire est méritée car nous avons eu davantage d’occasions. Mais ça reste une très belle équipe. Notre série risque d’ailleurs d’être fort serrée. Je ne vois absolument pas le futur champion terminer avec quinze points d’avance. Dès lors, notre six points sur neuf n’est pas mal, même si on pouvait faire encore mieux."