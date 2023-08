Football (P2A) - "Ma mission n'était pas simple": Cylvain Goffin avait la lourde tâche de contenir Ribeaucourt

Pourtant, le résultat de ce dimanche n’est pas à la hauteur des espérances. "On méritait au moins le nul au vu des occasions. Momalle n’a eu que trois frappes et en inscrit une. De notre côté, c’est rageant qu’une petite erreur défensive en début de rencontre nous coûte les trois points. D’autant que nous avions remporté les deux premières rencontres de la saison. Mais ce n’est pas trop grave car la cohésion du groupe est excellente. Les jeunes côtoient des joueurs expérimentés comme Morsat et Firquet. C’est ainsi que l’on apprend. Je suis confiant pour atteindre notre objectif qui est de faire mieux que la saison écoulée où nous avions terminé à la huitième place."