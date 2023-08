Football (P1) - Nicolas Henrot : "J’ai rendu ma copie"

Absent de la sélection d’Eric Thirion durant les deux premières semaines de championnat malgré de bonnes performances lors des matchs amicaux, Nicolas Henrot a répondu de la meilleure des manières en inscrivant le deuxième but de son équipe. Malgré cela, Fize a enchainé à Hombourg une troisième défaite de rang. "Personnellement, j’ai rendu ma copie avec ce but et en offrant la possibilité à un équipier d’inscrire le 2-3, souligne Nicolas Henrot. J’ai été très déçu de ne pas avoir été retenu, je ne le cache pas. Ici, j’ai pu répondre sur le terrain. Je pense que l’équipe a besoin de stabilité et d’un choix tranché concernant la composition..."