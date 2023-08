Football (P1) - La (re)naissance d’Alexandre Loyaerts: "J'espère que cela va donner des idées au coach"

On aurait pu vous parler de Logan Charlier, auteur d’un but et à la base des 3-1 et 4-1. On aurait aussi pu vous parler de Mauro Magnetico, auteur de l’assist sur le 4-1. Mais la montée au jeu d’Alex Loyaerts fut sans doute la plus décisive. En à peine une demi-heure, le petit frère de Lionel a livré une prestation de haut vol: un but, un assist, à la base d’un troisième but et une activité débordante. "C’est vrai que je suis assez content à ce niveau-là, sourit l’ailier de 24 ans. D’autant plus que je n’ai connu que des montées au jeu depuis le début de la saison. J’espère que cela va donner des idées au coach (sourire). Mais nous avons un groupe très complet avec beaucoup de concurrence, c’est comme ça. Et c’est en faisant des montées comme ça qu’on peut se montrer au coach. Ici, on ramène les trois points, tant mieux pour moi et pour l’équipe."