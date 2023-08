Football - Benoît Masset: "Ce sera dur en championnat aussi"

Comme le veut l’adage "à quelque chose malheur est bon", l’élimination des Hamoiriens de la Croky Cup a au moins un aspect positif, celui de n’être plus concerné que par le championnat. "On a un noyau pas trop conséquent, faisait judicieusement remarquer Masset. Donc, c’est une bonne chose d’être débarrassé de la Coupe pour se concentrer sur le championnat où ce sera dur aussi. "

Et le défenseur expérimenté de justifier ses propos. "La série sera plus forte que l’année dernière. Quelques équipes vont jouer le top et sont clairement mieux armées que nous. Je pense à Rochefort, Tubize, Verlaine, Verviers et aussi Mons mais pas lors du premier match (rires). Ces formations disposent d’un autre budget et ont donc d’autres ambitions que nous. On a toujours joué une place sympa. On va donc essayer de se sauver rapidement puis on verra ce qu’on peut envisager. Un premier match de championnat, c’est important. Traditionnellement, ça ne nous réussit pas souvent mais j’aimerais inverser cette tendance. Mons, incontestablement, c’est fort mais on connaît Brogno… Ils ne seront pas à l’aise chez nous et on a les armes pour les embêter. On a sans doute un peu moins de qualités que par le passé mais la mentalité est excellente et on est très solidaire. Hamoir n’a pas pu transférer des joueurs de la même galaxie que certaines équipes de notre série mais cela ne signifie pas que les garçons sont moins bons ! "