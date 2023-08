Dimitri Velegan (Geer, P1) n'avait plus inscrit un doublé depuis 2359 jours: "Mentalement, c'est une libération"

À Geer, le joueur de 31 ans possède un nouveau rôle. "Les dernières saisons, j’occupais un rôle beaucoup plus défensif, ce qui n’est pas le cas dans mon nouveau club. Sur le terrain, je reprends beaucoup plus de plaisir et ce doublé en est la preuve. Je suis davantage libéré et je m’inflige beaucoup moins de pression qu’il y a quelques années, souligne celui qui avait pourtant songé à ranger ses crampons au terme de la saison 2022-2023. Mais quand Anthony (NDLR : Racz, son meilleur ami) m’a proposé le défi geerois, je me suis laissé tenter… et je ne le regrette pas un seul instant."

Il faut dire que les Hesbignons font partie des favoris pour la montée en D3 ACFF. "Si j’ai vécu plusieurs montées, je n’ai jamais été champion. Et j’aimerais pouvoir connaître ça avant de prendre ma retraite, rigole Dimitri Velegan. Pouvoir arrêter sur une montée, je ne sais pas s’il y a quelque chose de plus beau."

Aux Geerois d’enchaîner ce samedi avec la réception d’Eupen. Une équipe qui compte 6 points sur 9.