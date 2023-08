Débuts réussis pour Almamy Camara à Verlaine, en D2 ACFF: "Prouver au RFC Liège s'est trompé"

Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que cet étudiant en menuiserie à illuminer la nocturne des Six Bonniers. "Je me sens vraiment à l'aise dans cette équipe, poursuit l'ailier droit d'origine guinéenne. L'amalgame entre les joueurs chevronnés et les jeunes se déroule à merveille. De plus, l'entraîneur me fait jouer sur le flanc droit, ma place de prédilection. En fait, à gauche ou à droite, peu importe."

Deux buts et un assist

Sur l'heure de jeu que le garçon a prestée, il a bien ébloui la galerie avec deux buts et un assist. "Je pense que ma saison est bien lancée, s'enthousiasme-t-il. De même que celle de l'équipe. Je vais tout donner afin que Verlaine réalise son objectif: la montée en N1. Je veux montrer grâce à ma technique et à ma vivacité que Liège s'est trompé. Secrètement, j'ai dans un coin de ma tête, l'envie de devenir un joueur professionnel. Je vais me battre pour y arriver. Si je suis sorti en seconde armure, c'est parce que j'ai senti une petite douleur au niveau de ma jambe droite. Je n'avais pas envie de prendre de risque alors que nous menions confortablement au score (NDLR: 5-1). Mon objectif est d'au moins inscrire 15 buts et de proposer beaucoup d'assists aux avants."

Quand on a la tête et les jambes, le coup est assurément jouable.