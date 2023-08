Allal Messaoudi déjà buteur avec l'Union Hutoise, en D3 ACFF : "Un bien fou"

Arpentant le centre du jeu de son plus bel apparat, l’ancien hamoirien inscrit un but dantesque à l’heure de jeu. Il élimine facilement le portier richellois d’un crochet défiant les lois de la gravité et donne l’avantage à son équipe. "C’est un but plein de sang-froid, analyse Allal Messaoudi. J’ai senti que c’était le geste à faire et la suite n’est que merveilleuse. Cela fait un bien fou de pouvoir fructifier du temps du jeu et d’apporter ma pierre à l’édifice."

Si le deuxième but provient de ses pieds, il est également impliqué sur l’égalisation de Vancoppenolle.

"J’ai saisi la chance qu’on m’a donnée, explique qui a évolué il y a quelques saisons sur le site de Solières. Mais on doit garder les pieds sur terre. On se sent tous concernés et dès le prochain entraînement, on redescendra. Il ne faut pas tomber dans de la fausse modestie en disant qu’on a aucune prétention, mais la saison est si longue que tout peut arriver."

Une joie pour toute l’Union Hutoise de pouvoir compter sur des joueurs impliqués, qu’ils soient sur le terrain, le banc ou bien en tribunes. Tout le monde se donne à 100% pour atteindre l’objectif commun.