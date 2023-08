A Waremme (D3 ACFF), Simon Javaux retrouve ses sensations: "Je me sens bien en tant que médian"

Parmi cette bande de jeunes loups affamés avides d'expériences et de sensations fortes, Simon Javaux, un voisin puisque résidant à Geer, veut regoûter aux joies du football. "En effet, acquiesce-t-il. Venant des U21 de Liège, je me suis retrouvé à Aische où je me suis rapidement déchiré les ligaments internes du genou. Je suis revenu dans le parcours au mois de février. Mais beaucoup de choses avaient changé dans le club dont l'entraîneur qui ne comptait pas spécialement sur moi."

Et Waremme a poussé son nez pour l’accueillir. "Le club m'avait déjà contacté avant. Et cette année, je n'ai pas hésité. Vu que j'ai arrêté mes études de kiné qui ne me convenaient pas pour me lancer dans les Sciences économiques à l'université de Louvain-la-Neuve, c'était un club près de chez moi. Je me sens vraiment bien en milieu de terrain dans cette équipe jeune où je retrouve pas mal de connaissances de Liège. C'est plus facile de s'intégrer dans un environnement connu." Malheureusement, cette première joute de championnat s'est soldée par une contre-performance face à Mormont. "Il y a des faits de jeu que l'on ne maîtrise pas. Comme le dernier penalty sortit de nulle part, poursuit l'intéressé. Je pense que nous avons réalisé une excellente seconde armure. À 2-2, nous aurions dû inscrire le troisième. C'est un apprentissage. Nous sommes une formation technique. Et sur cette surface de jeu bondissante, nous éprouvons certaines difficultés. J'ai confiance dans notre groupe qui surprendra plus d'un adversaire."

Si l'on pense être dans la bonne direction, il ne faut pas s'arrêter…