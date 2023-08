Premier succès pour Geer qui enfonce Aubel: "Un match appliqué"

En seconde période, Aubel essaie timidement d’exister. Il faudra attendre la 84e pour trouver le seul tir cadré des Siropiers: une tête peu convaincante de Scheffer stoppée par Anthony Racz. Trois minutes plus tard, Vigil Bajo, lance en profondeur Gauthier Pasteels qui ne manque pas d’alourdir le score. À la 90e, un ballon mal dégagé par la défense locale, retombe dans les pieds de Dimitri Velegan qui crucifie Aubel. 0-4, score final.

Aubel boucle un zéro sur neuf, sans avoir réussi à marquer. "Ce qu’il se passe ici à Aubel, c’est du jamais vu en 20 ans de carrière. On encaisse huit buts en trois matchs et c’est huit erreurs individuelles. Le bilan est très préoccupant", reconnaît Tony Niro qui pointe également le manque de présence offensive. "Nos deux numéros neuf (NDLR: Diallo et Pauporte) sont out. Il faut se remettre en question et continuer à travailler. J’irai piocher en P2 s’il le faut. Avant que le comité ne me mette dehors, je vais essayer toutes les solutions possibles".

Côté hesbignon, Nicolas Henkinet était satisfait du résultat. "On a fait un match très appliqué. On a joué dans les intervalles. On a mieux géré la deuxième mi-temps avec une avance de 2 buts. Et dès qu’ils ont laissé des espaces, on en a profité sur la fin", termine-t-il.

Arbitre: M. Addai

Buts: Henquet (0-1, 23e) Velegan (0-2, 37e), Pasteels (0-3, 87e), Velegan (0-4, 90e)

Cartes jaunes: Meyers (27e), Bekaert (32e), Niro (36e), Georges (74e), Crisigiovanni (81e), Delvaux (82e)

AUBEL: Beckers, Roex, Scheffer, Akdim (Spits, 71e), Meyers, Charef, Remacle (Temsamani, 46e), Crisigiovanni, Ernst, Dohogne (Willem, 76e), Niro.

GEER: Racz, Georges, Henquet, Docquier (Merchie, 89e), Julin (Pasteels, 83e), Vigil Bajo, Père (Delvaux, 72e), Velegan, Bekaert (Cokgezen 62e), Philippe, Fadda.