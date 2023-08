Pas de qualification pour la R2 de Waremme en Coupe AWBB: "Il y a encore beaucoup de travail à faire"

Trouvant bien S Germay, grosse satisfaction de ce match, les Wawas n’allaient pourtant pas confirmer cela après le passage aux vestiaires. "Même scénario que pour commencer le match avec deux individualités locales nous faisant très mal. On se retrouve à 20 points et plus moyen de revenir. On a vu qu’il y avait énormément de travail à faire, notamment au niveau de la justesse de nos choix mais, face à une belle équipe, on a continué à se battre, tentant de travailler en équipe et c’est positif", glisse le coach waremmien.

Maintenant, avec un avérage largement négatif, l’ABC Waremme ne passe pas au tour suivant et n’aura plus que le championnat comme préoccupation.

QT: 19-6, 17-18 (36-24), 23-17 (59-41), 14-15.

WAREMME: Rappe 7, Ceulers 0, S Germay 21, Parent 6, Deville 6, Boscic 4, A Germay 4, Bastin 2, Corvers 6.