P2A: Momalle renoue avec le succès à domicile face à Templiers-Nandrin

De son côté, Nicolas Pire passe une première période assez tranquille. Suite à un beau mouvement visiteur, Cloes frappe au but, mais loin de l'objectif. Durant ces 45 minutes initiales, les Nandrinois vont vers l'avant, combinent bien, mais la dernière passe n'aboutit que rarement pour mettre en défaut la défense momalloise qui reste très vigilante avec une paire centrale Streel-Pohl aussi solide qu'efficace.

La seconde période est plus hachée avec des essais de part et d'autre. Knuts tire à côté du but, tandis que Depouhon voit son envoi contré. À vingt minutes du terme, à la suite d'un corner, Cloes fait trembler la transversale de Pire. Peu après, Tellatin passe à El Garrouji dont la tête se dirige vers le but, mais Doverin sauve in extremis. Momalle a eu chaud, mais laisse calmement passer l'orage. La fin de rencontre ne sera plus qu'une question de gestion pour les locaux qui remportent une victoire que Templiers leur aura contestée jusqu'au bout. Les deux équipes totalisent à présent six points sur neuf.

Arbitre: Daniel Audoor

Cartes jaunes: Knuts, Doverin, Ribeaucourt, Rennotte; Damsin, Yerna

Carte rouge: Cloes (2 jaunes, 87e)

But: Cossalter (1-0, 6e)

MOMALLE: Pire, Pohl, Streel, Ouchan, Doverin (77e Arcadipane), Lo Presti, Knuts, Hotton, Ribeaucourt (75e Rovny), Cossalter (88e Rennotte), Vanstechelman (82e Nguiemba)

TEMPLIERS-NANDRIN: Firquet, Godinas, Tellatin, Goffin Cyril (81e Minne), Goffin Cylvain, Yerna (81e Delville J.), Cloes, Depouhon (74e Delville T.), Damsin (66e Henry), El Garrouji, Morsat