P2A: Faimes secoué par Burdinne mais finalement victorieux

Les hommes de Michaël Descamps sont les premiers dangereux via Formica et A. Bronckart qui trouve la transversale. Manu Papalino n’est pas content : "On ne joue pas juste, on est trop gentil". C’est pourtant son équipe qui trouve l’ouverture via Bizzarri idéalement servi par Boumedienne. Faimes est un peu mieux. Une tête de Eeke est sauvée à même la ligne par A. Bronckart, Bizzarri place un front sous la transversale où Delmelle claque le cuir et l’attaquant place encore un pointu qui file au-dessus.

La reprise voit Burdinne revenir au score sur penalty à la suite d’une faute de Morana sur Mathieu et prendre l’avance à lors d’une superbe reconversion amorcée par Mauroy, relayée par Munioka et prolongée au fond par Formica. Faimes est dans les cordes et tremble encore sur deux frappes de Formica qui survolent la transversale. Mais piqués dans leur orgueil, les locaux ne baissent pas les bras et sur corner Masselin fait 2-2. Reboostés, les Étoilés veulent aller chercher leur premier succès de la saison face à des visiteurs qui mériteraient de conserver au moins un point au vu de leur prestation. C’est sans compter sur un ultime coup de rein de Papalino qui sert Bauduin dont la frappe enroulée va chercher le petit filet. Faimes est délivré et Burdinne frustré..

Arbitre: M. Paul.

Cartes jaunes: Argentino, Boumediene, Bauduin, Mathieu, Cornelis, Preud'Homme.

Buts: Bizzarri (1-0, 26e), Preud'Homme (1-1 pen. 49e), Formica (1-2, 53e), Masselin (2-2, 79e), Bauduin (3-2, 89e).

FAIMES: Argentino, Bouhriss (50e Mostade), Boumedienne, Bizzarri, Papalino, Masselin, Eeke (55e Boussard), Morana, Bauduin, De Castris (55e Genette), Frantim.

BURDINNE: Delmelle, Joao (28e Triffaux), Bronckart A., Dorval, Mathieu, Musial, Cornelis, Mauroy, Preud'Homme (70e Warnotte), Formica (86e Delchambre), Munioka (62e Louis).