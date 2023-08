Menace envers l’arbitre Dimitri Legros : une minute d’applaudissements en son soutien à Ouffet-Ans (vidéo)

Victime d’insultes et menacé la semaine dernière après la rencontre entre Burdinne et Amay, le Doncellois Dimitri Legros était de retour au sifflet, ce dimanche 27 août 2023, pour officier la rencontre entre Ouffet et Ans, en P2A liégeoise. Quelques instants avant le début du match, les deux clubs ont décidé de marquer le coup en faisant une minute d’applaudissements. "On a voulu créer une action collective, explique un membre d’Ouffet. On remercie le club d’Ans qui a tout de suite accepté notre proposition."