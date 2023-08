Martin Perin (Waremme) et Elias Thys (Hannut) débutent l’Euro de volley ce lundi : "Tout faire pour créer l’exploit"

Éliminée de l’Euro après le premier tour en 2021 avec une seule victoire en cinq rencontres, la Belgique aborde cette compétition avec un autre état d’esprit.

"L’effectif est plus fort que la dernière édition, il y a un bon mix entre la jeunesse et l’expérience, expliquent les deux régionaux. On vient de finir l’entraînement (NDLR: dimanche en fin d’après-midi) et toute l’équipe est prête. On a tous hâte de débuter."

Devant 12.000 personnes

Car face à l’Italie, l’ambiance risque d’être grandiose ce lundi avec une salle comble de 12.000 personnes. "C’est pour ce genre de match qu’on joue au volley. Cela n’arrive pas toutes les années de jouer devant autant de monde, explique Martin Perin. Sur place, l’organisation est extraordinaire. C’est nettement différent qu’en Belgique (sourire). Ce lundi, il faudra impérativement être présent d’entrée de jeu. L’Italie, c’est du très lourd. On va tout donner pour créer l’exploit. Quoi qu’il arrive, il ne faudra pas avoir de regret et profiter un maximum."

Quatrièmes en 2017, les Red Dragons ont remporté deux de leurs six matchs de la Golden European League. En préparation, juste avant de s’envoler pour l’Italie, ils ont enregistré une défaite (3-2) et une victoire (1-3) face aux Pays-Bas. "On n’a pas encore évoqué les objectifs précis. Le plus important est de passer les poules et se qualifier pour les huitièmes de finale. A partir de ce stade, tout est possible en fonction du tirage." , dit Martin Perin opéré au début de l’été. J’avais un bout de cartilage qui se promenait dans mon genou. Physiquement, ça va beaucoup mieux, même si je ne suis pas encore tout à fait à 100%."

À nos deux régionaux de tout donner pour arracher une médaille qui serait historique.