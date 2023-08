"petite" équipe de R1, le RBC Haneffe voulait se tester. En effet, en croisant le fer avec une équipe historique de la division supérieure, les filles débarquaient avec seulement 7 joueuses et espéraient tenir le choc défensivement. Mais, c’est de l’autre côté du terrain que la surprise est venue avec une attaque de feu, trouvant des solutions à chaque attaque pour claquer 44 points de plein jeu et mener 31-52 à la pause. "Je n’avais jamais vu mon équipe sortir 20 telles minutes", soulignait un coach Carton voyant toutes ses joueuses monter leur niveau d’un cran. Avec une Watrin seule vraie intérieure contre les puissantes pivots, Haneffe n’allait pas trembler. La Templière claquant 10 points et contrôlant les airs, le jeu restait ouvert ce dont profitait une Lemouchaux pour lancer les hostilités. Avec une Wera impériale toujours présente quand les choses devenaient plus compliquées, Haneffe virait donc en tête et se sentait dans la dynamique pour aller déjouer la hiérarchie.

Évidemment, au sortir des vestiaires, les locales haussaient le ton des deux côtés du terrain. Avec un 24-18 elles débutaient leur remontée progressive. "Physiquement, cela a été compliqué à plusieurs reprises alors que la pression adverse se faisait plus forte. Neufchâteau est revenu à 4 points mais, après un temps mort pour donner mes consignes à tout le monde, le groupe est reparti de l’avant", continuait le coach. La défense retrouvait de la solidité, Lemoucheux mettait à nouveau des points alors que Tosin finissait le travail dans une fin de match de très haut niveau et venant confirmer cette magnifique prestation collective d’ensemble.

Repartant à 13 points d’avance, les Templières encaissaient une dernière bombe anecdotique qui n’aurait pas non plus changé la donne au moment des totaux puisque c’est finalement Quaregnon, pour 5 points d’avérage, qui passera. "Mais aucun regret, ce n’était pas le but et les filles ont été incroyables. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro car il ne faut pas rater notre entame de saison à Libramont le week-end prochain", précisait un coach qui sait que l’important… c’est ce qui arrive. "Il faudra travailler encore plus pour confirmer en championnat."

QT: 12-19, 19-25 (31-52), 28-14 (59-66), 17-20.

HANEFFE: Borsu 2, Lemoucheux 21, Wéra 14, Tosin 17, Bievelez 3, Watrin 13, Lemaire 8.