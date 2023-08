Les Hutoises dominées à Ottignies en Coupe AWBB : "L’addition est vraiment salée..."

Et si les Hutoises faisaient monter le marquoir à 0-12, la tendance allait rapidement s’inverser, les locales mettant vite l’organisation mosane à mal. "On a eu du mal à s’organiser et à gérer leur pression. On perd Mommen sur blessure alors que je pense que cela aurait pu être évité si l’arbitrage avait été moins laxiste avec les contacts. Puis Gustin est en souci de fautes rapidement. On a donc dû mettre des petites dans la raquette ce qui nous a désorganisés", poursuit le coach.

Maintenant, à la pause, malgré la prise de pouvoir locale, les Hutoises limitaient la casse, ce qui était impossible par la suite, encaissant un titanesque 45-15.

"Elles ont gardé leur intensité toute la rencontre, avec aussi un excellent pourcentage et nous n’avons plus fait que subir. 40 points d’écart, l’addition est vraiment salée mais nous n’avons plus rien su faire car dès la mise en place du jeu, nous perdions des ballons. On va retravailler cette semaine et récupérer des joueuses, dont celles de R1 pour lancer la saison d’une autre manière j’espère."

QT: 14-11, 24-12 (38-31), 25-9 (63-40), 20-6.

HUY: Gérard 0, Gustin 5, Hatert 11, Leonet 8, Hellings 3, Mommen 0, Huppertz 8, Perpinien 3.