La Royale Union hutoise est née avec énormément d’ambitions en D3 ACFF: "Au minimum le tour final"

La Royale Union Hutoise est officiellement sur pied. Si la fusion de Solières Sports et du RFC Huy a pris du temps ainsi qu’une énergie folle, l’équipe désormais entraînée par Pascal Bairamjan va avoir une certaine pression sur ses épaules. Et pour cause ; en démarrant cette nouvelle histoire en D3 ACFF, au minimum un échelon en dessous de ce que l’on devrait attendre du club hutois, la RU Hutoise va devoir démarrer sa saison avec de grands, très grands objectifs. Et l’ancien entraîneur de feu Solières Sports s’en rend bien compte, en annonçant dans son discours une ambition bien précise. "Au vu du minimum de ce que l’on peut espérer et attendre du club, je peux vous dire que nous allons viser au moins le tour final, lâche le T1. Après, notre première réussite est d’être parvenu à avoir formé un groupe. "